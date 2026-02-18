(16) 99963-6036
quarta, 18 de fevereiro de 2026
Previsão do tempo

Chuvas e trovoadas devem atingir o estado com avanço de frente fria

18 Fev 2026 - 07h17Por Da redação
Mulher usa guarda chuva para se proteger - Crédito: Foto: Marcello Casal Jr/Agência BrasilMulher usa guarda chuva para se proteger - Crédito: Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quarta-feira (18/02) a Sexta-feira (20/02)


O deslocamento de uma frente fria pelo oceano, próximo ao litoral do estado de São Paulo, mantém a condição de instabilidade com muita nebulosidade e ocorrências de chuvas, com trovoadas isoladas, que ocorrerão principalmente nos períodos da tarde e da noite.

Sábado (21/02) e Domingo (22/02)


Frente fria desloca-se para o litoral do Rio de Janeiro, porém, sua proximidade mantém a condição de instabilidade com previsão de chuvas isoladas sobre o estado de São Paulo, principalmente a partir da tarde. Na região sul e na faixa leste, a nebulosidade estará mais acentuada, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. (IPMET)

