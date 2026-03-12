Chuva vai dar trÃ©gua; saiba quando

(16) 99963-6036
12 Mar 2026 - 08h09
Quinta-feira (12/03)

O Tempo permanece instável no estado de São Paulo, com áreas de instabilidade que se propagam ao longo do dia, provocando chuvas, algumas com trovoadas e descargas elétricas ocasionais, em várias regiões paulistas, principalmente entre os períodos da tarde e da noite quando as instabilidades ganham força. A presença de um sistema de baixa pressão no continente e os ventos úmidos que sopram do oceano, são responsáveis pelas chuvas que ocorrem no dia de hoje. As Temperaturas continuam baixais.

Sexta-feira (13/03) a Sábado (14/03)

A condição de estabilidade retorna gradualmente ao estado de São Paulo, ocasionando céu claro a parcialmente nublado e sem chuva no período da manhã, em várias regiões paulistas. Contudo, pancadas de chuva isoladas ainda se formam em algumas localidades no decorrer do dia, principalmente nas faixas norte e leste do estado. Temperaturas em gradativa elevação.

Domingo (15/03) e Segunda-feira (16/03)

Tempo estável no estado de São Paulo, com predomínio de sol, poucas nuvens e sem chuva no interior paulista, em razão da atuação de uma massa de ar seco. Na faixa leste, céu parcialmente nublado com chuvas em pontos isolados. Temperaturas continuam em elevação. (IPMET)

