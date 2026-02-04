Chuva persistente vai dar trégua e temperaturas vão subir no estado de SP

Sol se pôe em São Carlos - Crédito: divulgação

Quarta-feira (04/02)

O Tempo permanece instável no estado de São Paulo, com nebulosidade variável e com formação de áreas de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente nos períodos da tarde e da noite, devido à baixas pressões em superfície. Temperaturas amenas.

Quinta-feira (05/02)

As instabilidades perdem força sobre o estado de São Paulo. No entanto, a condição de Tempo permanece com nebulosidade variável e com previsão de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente nas regiões norte, nordeste e leste do estado. Temperaturas em gradativa elevação.

Sexta-feira (06/02) e Sábado (06/02)

Céu claro a parcialmente nublado, sem chuva no estado de São Paulo, exceto para as regiões norte e nordeste do estado, que permanecem com previsão de chuvas isoladas. Temperaturas seguem em elevação. (fonte IPMET).

