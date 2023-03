Casal é encontrado morto em residência; suspeita é de feminicídio seguido de suicídio

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Um possível feminicídio, seguido de suicídio será investigado pela Polícia Civil de Dois Córregos/SP. A babá que cuida dos filhos encontrou o casal morto na manhã desta segunda-feira, 6, em uma residência e chamou as autoridades policiais.

Ela chegou para mais um dia de trabalho e encontrou Bernardo Agrício da Silva, 31 anos, morto em um dos cômodos. Já a esposa, Luciana Maria da Silva, 24 anos, estava morta, na cama, com ferimentos na cabeça, possivelmente feito por uma faca. Já o marido estaria enforcado por uma corda.

No interior da moradia estava o filho da mulher, de 7 anos e uma criança de 3 anos, filha do casal. Ambos dormiam e após a constatação do crime, encaminhados ao Conselho Tutelar. O caso será investigado.

