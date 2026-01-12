(16) 99963-6036
Calorão vai continuar nos próximos dias

12 Jan 2026 - 06h22Por Da redação
Calor sol - Crédito: Pixabay

Segunda-feira (12/01)


Céu parcialmente nublado e sem chuva em parte do estado de São Paulo pela manhã. Contudo, à aproximação de uma nova frente fria associada a um sistema de baixa pressão, causará o aumento da nebulosidade com áreas de chuvas acompanhadas por trovoadas isoladas, principalmente no oeste e sul do estado, no decorrer do dia. Temperaturas máximas continuam elevadas.

Terça-feira (13/01) e Quarta-feira (14/01)


Frente fria desloca-se para o oceano Atlântico, mas a condição de instabilidade persiste no estado de São Paulo, com céu parcialmente nublado a nublado e com previsão de áreas de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no decorrer dos períodos da tarde e da noite. As temperaturas seguem elevadas. (IPMET)

