CAIXA inicia pagamento de nova parcela do Programa Pé-de-Meia na próxima segunda-feira

A CAIXA inicia, na próxima segunda-feira (22), o pagamento de uma nova parcela do Programa Pé-de-Meia, iniciativa do Governo Federal voltada ao incentivo da permanência de estudantes na escola. Neste calendário de pagamentos, cerca de 3,1 milhões de estudantes em todo o país serão contemplados com o benefício.

Os valores serão creditados em conta Poupança CAIXA Tem, aberta automaticamente pela CAIXA em nome dos estudantes beneficiários. Os pagamentos ocorrerão de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento de cada aluno, conforme calendário oficial divulgado pelo Governo Federal.

Como utilizar o incentivo

Os estudantes podem movimentar os recursos de forma prática e segura por meio do aplicativo CAIXA Tem, disponível gratuitamente para celulares. Pelo app, é possível realizar transferências, pagamentos e outras movimentações financeiras.

Para facilitar ainda mais o acesso ao benefício, o estudante também pode solicitar gratuitamente o cartão Pé-de-Meia diretamente no aplicativo, permitindo o uso dos valores em compras e pagamentos no comércio.

Quem preferir poderá ainda sacar o dinheiro nas casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento da CAIXA, mesmo sem o cartão físico, utilizando a biometria previamente cadastrada.

Consulta de informações

As informações escolares, as regras do Programa e o status dos pagamentos — como parcelas aprovadas ou rejeitadas — podem ser consultadas na plataforma Consulta Pé-de-Meia, disponível no site do Ministério da Educação (MEC).

Já os dados referentes ao pagamento do benefício podem ser acompanhados diretamente pelos aplicativos CAIXA Tem ou Benefícios Sociais. Mais detalhes sobre o Programa Pé-de-Meia também estão disponíveis no site oficial da CAIXA.

O Programa Pé-de-Meia tem como objetivo estimular a permanência e a conclusão dos estudos, contribuindo para a redução da evasão escolar e o fortalecimento da educação pública no país.

