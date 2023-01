Bombeiros suspendem buscas por rapaz que caiu com o carro no Rio Mogi

Crédito: arquivo pessoal

O Corpo de Bombeiros confirmou a suspensão por tempo indeterminado das buscas por Guilherme Henrique de Jesus, de 21 anos. O jovem está desaparecido desde o dia 2 quando voltava para Campinas de uma festa de Réveillon em Poços de Caldas, em Minas Gerais, onde esteve com a família.

Guilherme desapareceu após perder o controle do veículo, entrar no canteiro central e cair no vão entre as duas pontes do Rio Mogi Guaçu, na altura do km 169 da Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), no acesso ao município. A Renovias, concessionária que administra o trecho, informou que o acidente aconteceu após o veículo colidir com uma placa de sinalização.

“Após 15 dias de buscas intensas pelo Corpo de Bombeiros, houve a suspensão ativa das buscas pelo veículo por tempo indeterminado tendo em vista o esgotamento de todos os meios disponíveis”, informou a corporação através de nota oficial.

Os bombeiros chegaram a contar com um sonar emprestado pela USP (Universidade de São Paulo). Sonar é um instrumento inicialmente usado em épocas de guerra para a localização de submarinos, mas que hoje em dia passou a ter muita utilização na navegação, na pesca, no estudo e pesquisa dos oceanos, estudos atmosféricos.

Uma lancha também foi emprestada por um morador da região. Membros do grupo Sentinelas do Rio Mogi Guaçu, que fazem, por conta própria, verificação do estado do rio (sobre poluição e o próprio nível de água), estavam diariamente colaborando com o Subgrupamento de Bombeiros de Mogi Guaçu. (Informações Beto Ribeiro)

