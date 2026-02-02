Bebê de 11 meses morre após ser atacado por pitbull no interior de SP

Um bebê de 11 meses morreu neste domingo (1º) após ser atacado por um cachorro da raça pitbull no quintal de uma residência em Socorro, no interior de São Paulo. A Polícia Civil apura se houve negligência e omissão de cuidados por parte dos responsáveis pela criança e pela guarda do animal.
De acordo com o boletim de ocorrência, o pitbull — pertencente ao padrasto do bebê — permanecia solto no quintal da casa. A criança estava sentada em uma cadeira pequena no local quando foi atacada e arrastada pelo animal. Uma câmera de segurança de um imóvel vizinho registrou toda a ação.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o bebê já estava sem vida quando a equipe chegou à residência, situada na Estrada Luiz Corozolla, no bairro Nogueiras. A morte foi constatada no local.
Ainda segundo o registro policial, uma médica do Hospital Municipal de Socorro, que atendeu a ocorrência, identificou sinais de maus-tratos anteriores no corpo da criança. A Guarda Municipal também esteve na casa e relatou condições insalubres, com sujeira e presença de ratos. Os agentes informaram, ainda, que o cachorro já teria mordido outras pessoas, que não foram identificadas.
Às equipes, o padrasto relatou que tentou fazer o animal soltar o bebê desferindo um golpe superficial de faca no cão. O pitbull foi encaminhado ao canil da Guarda Municipal. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Socorro.
Conforme a Polícia Civil, o caso poderá ser enquadrado, a depender do resultado das investigações, como homicídio culposo — quando não há intenção de matar, mas o óbito ocorre por negligência — e também por omissão de cautela, quando o responsável deixa de adotar medidas necessárias para manter o animal sob controle e evitar riscos. As circunstâncias seguem sob apuração.