Até quando vai a chuva no estado de SP?

Mulher usa guarda chuva para se proteger - Crédito: Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Segunda-feira (19/01)



Céu parcialmente nublado a nublado no estado de São Paulo e com áreas de chuvas isoladas, devido a uma frente fria que desloca-se pelo litoral paulista no decorrer do dia, causando áreas isoladas de chuvas, com trovoadas e descargas elétricas, principalmente no leste do estado, na faixa litorânea. Temperaturas em leve declínio.

Terça-feira (20/01) e Quarta-feira (21/01)



Frente fria afasta-se do estado de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, porém as regiões norte, nordeste e leste paulista, ainda continuam com previsão de chuvas isoladas ao longo do dia. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado e sem chuva. Temperaturas amenas devido à atuação do sistema de alta pressão pós-frontal. (IPMET)

