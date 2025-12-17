(16) 99963-6036
quarta, 17 de dezembro de 2025
Estado

Alesp aprova projeto de Tarcísio e isenta de IPVA motos de até 180 cilindradas

17 Dez 2025 - 20h49Por Da redação
Moto - Crédito: Divulgação Moto - Crédito: Divulgação

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou nesta quarta-feira (17) o projeto de lei do Governo de São Paulo que pode isentar até 4,3 milhões de motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 180 cilindradas de propriedade de pessoas físicas do pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

A isenção passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026 para veículos em situação regular de registro e licenciamento. A medida impacta milhões de motociclistas e tem forte impacto no orçamento de quem utiliza a moto como instrumento de trabalho, especialmente entregadores e prestadores de serviço.
 

Agência SP

