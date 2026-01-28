(16) 99963-6036
Alerta: Ciclone em SP deve provocar chuvas intensas a partir de sexta-feira

28 Jan 2026 - 04h17Por Da redação
Foto enviada ao SCA mostra chuva sobre a cidade - Crédito: SCAFoto enviada ao SCA mostra chuva sobre a cidade - Crédito: SCA

Um ciclone deve se formar a partir desta sexta-feira (30) na região Sudeste do Brasil, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas e tempestades em áreas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, o sistema meteorológico deve se desenvolver no litoral do Sudeste, provocando volumes expressivos de chuva. Na região da Serra da Mantiqueira, os acumulados podem ultrapassar os 100 milímetros, enquanto no litoral paulista os volumes previstos passam dos 60 milímetros.

A atuação do ciclone também aumenta o risco de tempestades na cidade de São Paulo ao longo da sexta-feira, com possibilidade de queda de granizo em grande parte do estado paulista

