Afogamentos deixam 10 mortos no litoral paulista nos primeiros dias do ano

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) divulgou um novo balanço da Operação Praia Segura, apontando que 10 pessoas morreram por afogamento no litoral paulista entre os dias 1º e 4 de janeiro de 2026. No mesmo período, uma vítima permanece desaparecida, com buscas ainda em andamento.

Apesar do elevado número de salvamentos realizados pelas equipes de guarda-vidas, os dados reforçam o risco do banho de mar em áreas não monitoradas ou em locais com sinalização de perigo. Somente no sábado (4), duas ocorrências de afogamento foram registradas nas praias do estado, ambas com vítimas salvas. Em Mongaguá, uma pessoa segue desaparecida, referente a um caso ocorrido no dia anterior.

Desde o início do mês, os bombeiros já realizaram centenas de salvamentos e milhares de ações preventivas ao longo das praias paulistas, com orientações diretas aos banhistas e intervenções para evitar situações de risco. A Operação Praia Segura segue em vigor até 31 de março, com reforço no efetivo e a atuação de mais de 500 guarda-vidas temporários, além do efetivo regular do Corpo de Bombeiros.

O GBMar reforça que o respeito às orientações dos guarda-vidas e à sinalização das praias é fundamental para evitar novas tragédias. “Tem pessoas que acham que não vai acontecer nada, até acontecer. É melhor não correr o risco e seguir as orientações dos salva-vidas”, alertou a capitã Karoline Burunsizian, do Corpo de Bombeiros.

