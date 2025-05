Adolescentes com extensas fichas criminais são flagrados em “início de turno” no tráfico de drogas

A droga foi apreendida na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes, ambos com 17 anos, foram detidos por policiais militares na tarde desta terça-feira, 6, na rua José Quatrochi, no São Carlos 5. Ambos, com extensas fichas criminais, teriam confessado que estariam em “início de turno” no tráfico de drogas e deixaram o “ponto” por volta das 24h.

Denúncia anônima via Copom dava conta que um carro branco teria deixado uma sacola com os infratores e saiu em seguida. Com a informação, viaturas foram ao local e abordaram ambos e na sacola encontraram 182 pinos com cocaína, 82 porções de maconha, 33 porções de skank, 3 drogas sintéticas (MD), 4 unidades de ice, 24 porções de dry e R$ 290.

Consta ainda que um dos menores tem 9 passagens por tráfico de drogas e seu comparsa, 6 passagens pelo mesmo crime. A dupla foi encaminhada à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial.

