Vitória coloca o Caaso no top3 da Copa Elisângela Rebordões

Atletas do Caaso comemoram vitória e a terceira colocação da competição - Crédito: Divulgação

Uma vitória que valeu o top3 para o Caaso na fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino. Na noite desta segunda-feira, 25, venceu o Fênix/LBR Sports por 3 sets a 0 em 1h27 de jogo.

A partida foi realizada no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e foi decidida dos detalhes. A equipe orientada pela técnica Sandra Mara venceu com parciais de 25/16, 25/21 e 26/24 e teve na líbero Natália, a destaque do jogo.

Com a conquista dos três pontos, o time das universitárias chegaram aos 19 pontos e assumiram o terceiro posto e estão perto de garantir uma vaga na final da série ouro da competição.

Caaso: Carol, Bruna, Denise, Talita, Maria Luiza, Marília, Estela, Julia, Luize, Ana, Luiza, Elis, Natália e Laura. Técnica: Sandra Mara.

Fênix/LBR Sports: Jéssica G., Rafa, Marília, Carol, Taline, Maria S., Maria, Valéria, Jéssica, Érica, Fran, Melissa, Renata e Cláudia. Técnica: Mococa.

Árbitros: Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Classificação

1. AVS/Smec, 27 pontos

2. Elite, 23 pontos

3. Caaso, 19 pontos

4. UFSCar, 16 pontos

5. Country Club, 16 pontos

6. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

7. Golden Team, 12 pontos

8. São Carlos Clube A, 7 pontos

9. Ibaté, 4 pontos

10. Alpha, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

