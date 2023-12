Vasco surpreende e conquista título inédito do Amadorzão

SIGA O SCA NO

Jogadores do Vasco comemoram a conquista: título inédito do Amadorzão - Crédito: Divulgação

“Foi uma grande partida. Emoção a flor da pele”. Assim definiu Luís Marcelo Rocha Ferreira, organizador do Campeonato Amador – Copa Antonio Flecha, que terminou na manhã de domingo, 17, no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira. O Primos era favorito e buscava o tetracampeonato. Porém o Vasco surpreendeu e conquistou um inédito título, ao vencer por 2 a 1. No primeiro jogo, ocorreu o empate em 0 a 0. Guilherme e Kleber marcaram para os vencedores e Vinícius Alves descontou para o Primos.

A partida foi cheia de emoção e adrenalina. O Vasco soube armar um esquema de jogo que neutralizou as principais investidas do Primos. Na maior parte dos 90 minutos, criou as melhores oportunidades e teve o controle da partida.

“Acredito que o Vasco soube controlar o ímpeto do adversário e mereceu a taça. O Primos tem um grande time, jogadores de qualidade e também mereciam o título. Mas em uma decisão, somente um fica com o caneco”, explicou o organizador.

Marcelo fez questão de salientar ainda o lado da confraternização que imperou no Zuzão. “Não tivemos briga na torcida ou invasão de campo. As torcidas se respeitaram, os atletas também e venceu quem soube aproveitar melhor as chances. Futebol é isso. É festa, é confraternização”, disse, salientando que novidades estão sendo preparadas para 2024. “Vamos ter muita bola rolando e muitos eventos esportivos”, disse.

Organização agradece

Ao final, Marcelo fez questão de agradecer a todos os participantes do Amadorzão. “Obrigado pela sua participação nesta jornada que se encerrou. Espero podermos estar juntos na próxima. Afinal são os clubes, o maior motivo da existência do campeonato. Um até breve, pois 2024 está logo ali e grande mudanças irão acontecer. E com certeza estaremos juntos. Deixo aqui também minha gratidão aos nossos parceiros e patrocinadores. Grande abraço. Prof. Marcelo”.

Quadro de honra

Campeão - Vasco

Vice-campeão - Primos

Melhor goleiro - Simonetti (Vasco)

Artilheiro - Marcelo - 8 gols (Vasco)

Revelação: João Vítor Barros (Vasco)

Revelação (2º lugar): André Luís Robles (Primos)

Dirigente: Anaelson (Mairiense)

Técnico: Philyp (Vasco)

