UFSCar vence e fará final da série Prata da Copa Elisângela Rebordões

Atletas da UFSCar comemoram a vitória e a vaga para a final - Crédito: Divulgação

Conhecido o último finalista da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino. Na noite desta terça-feira, 14, no ginásio de esportes da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar venceu o São Carlos Clube e se credenciou na disputa do título da série Prata diante do Golden Team de Américo Brasiliense.

A atual campeã, AVS/Smec encara o Caaso na decisão da série Ouro e o São Carlos Clube A pega Ibaté na final da série Bronze. As finais serão decididas após encontro reunindo representantes dos times finalistas e a organização da competição.

Em uma partida bem disputada, com destaque para a levantadora Julia, a UFSCar, com autoridade, aplicou 3 sets a 0 no São Carlos Clube B em 1h09, com parciais de 25/15, 25/15 e 25/18.

O time orientado pelo técnico Lucas foi superior durante toda a partida. Impôs o ritmo de jogo e não chances ao adversário.

São Carlos Clube B: Sophia, Monise, Dani, Juliet, Júlia, Geizilaine, Maria, Vânia, Letícia, Amanda, Juliana, Maralice e Giovanna. Técnico: Udo.

UFSCar: Linia, Marina, Lívia, Paloma, Bia, Daiane, Ana Beatriz, Ludmila, Julia, Heloísa, Maria, Vanessa e Kátia. Técnico: Lucas.

Árbitros: Valcimar do Nacimento e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

