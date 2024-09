Tudo igual na primeira rodada da semifinal do Amadorzão

No Luisão, Gonzaga e Primos se confraternizam antes do jogo: clima de paz no futebol - Crédito: Divulgação

O estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, principal palco esportivo do futebol são-carlense, foi palco dos jogos da primeira rodada da fase semifinal do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos.

Esta fase definirá os finalistas após uma melhor de duas partidas e as quatro equipes envolvidas não levam nenhuma vantagem. Em ambos os jogos há a possibilidade do time classificado sair após disputa de penalidades máximas.

Nesta primeira rodada, as equipes foram bem precavidas. Buscaram os gols, mas mantiveram uma atenção especial ao sistema defensivo. Com isso, os ataques ficaram devendo, mas os encontros foram de boa qualidade técnica e boas partidas. Mas ninguém levou a melhor.

Na tarde/noite de sábado, 7, Ponte Preta e Os Prédios ficaram no 1 a 1. Já na manhã de domingo, 8, Jardim Gonzaga e Primos ficaram no 0 a 0. Desta forma, no próximo final de semana as equipes voltam a se enfrentar e quem vencer vai disputar o título.

