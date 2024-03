Três equipes tentam manter a invencibilidade no grupo B do Raspadão

Em busca dos primeiros pontos, Unidos do Nordeste encara o Zavaglia - Crédito: Divulgação

O 14º Campeonato Raspadão, que acontece no Cidade Aracy, ganha corpo. Até aqui, três rodadas foram realizadas pela fase de classificação.

Na manhã deste domingo, 10, tem início a quarta rodada e quatro jogos estão previstos pelo grupo B. A perspectiva é que um grande público acompanhe os jogos.

Em boa fase, três equipes procuram manter a invencibilidade no grupo. Planalto Verde, com 100% de aproveitamento, lidera com 9 pontos. Logo atrás estão Zavaglia e Ousadia. As duas possuem 7 pontos (duas vitórias e um empate) e estarão em ação para tentar ‘beliscar’ a ponta.

Desejos à parte, a perspectiva é de que os jogos sejam marcados pelo equilíbrio, com muita disputa e emoção. Folga na rodada o Vila Bahia.

A rodada

7h45 – Unidos do Nordeste x Zavaglia

9h - Galo das Arábias x Planalto Verde

10h – Aracy II x Aymoré

11h – BN Antenor x Ousadia

Classificação

Leia Também