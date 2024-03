Top Real consegue virada heroica no interno da Faber-Castell

Top Real virou pra cima do WLM e conseguiu expressiva vitória no interno da Faber - Crédito: Divulgação

A quarta rodada da fase de classificação do Campeonato Interno de Futebol do Clube Faber-Castell, ocorrida na chuvosa manhã de domingo, 24, teve novamente uma rodada com bastante gols, que chegou a uma média de cinco por partida.

Três partidas foram realizadas no Cedrinho e os atacantes estavam inspirados e com a pontaria em dia. O jogo envolvendo os líderes aconteceu às 10h e foi o destaque da rodada. Foi marcado por uma virada

Top Real levou a melhor

Em uma partida de sete gols, o Top Real, na garra, virou a partida em cima do WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce e terminou a rodada na liderança,

O jogo com tudo. A WLM com vontade de vencer e manter a liderança estava melhor postado e dominou a partida até os 25 minutos do segundo tempo e vencia por 3 a 0 com gols de André, Thiago e Willian.

Porém, a zaga da equipe começou a bater cabeça e dar espaço e nos 15 minutos finais, os atacantes Devecchi e Sergião em duas jogadas individuais conseguiram diminuir o placar e dar ânimo ao Top Real que foi para cima nos últimos minutos e conseguiu o empate como o zagueiro João.

Animado, o Top Real pressionou e não demorou a virar, aproveitando as falhas do adversário e com a boa fase de Sergião garantiu a espetacular virada em 4 a 3 e a liderança do campeonato.

Resultados

Pão de Queijo 2 x 4 São Geraldo Tintas

WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce 3 x 4 Top Real

Race Life 1 x 3 Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara

Leia Também