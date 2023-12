Termina a Copa Elisângela Rebordões e Country é o 3º na Série Ouro

Country comemora a vitória e a conquista do 3º lugar na Série Ouro - Crédito: Zé_Photografy

A temporada 2023 terminou para o vôlei feminino de São Carlos, com a realização da última partida da 8ª Copa AVS/Smec – Troféu Elisângela Rebordões. A partida que “fechou” as cortinas foi São Carlos Country Club x Elite, realizada na noite de quinta-feira, 30, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia e que determinou a 3ª colocada da série Ouro.

Quem levou a melhor neste encontro, foi o Country que, em uma batalha de cinco sets, venceu por 3 sets a 2, parciais de 23/25, 25/11, 25/25, 25/21 e 15/9, e teve em Taíris, a levantadora, a atleta eleita a melhor do encontro. O jogo teve a duração de 1h48.

O jogo foi decidido nos detalhes, com as equipes se alternando no placar e cada uma vencendo um set, até chegar no quinto e decidido. O ponto em comum é que a estratégia dos dois técnicos foi forçar o saque e ‘quebrar’ o passe adversário e quem teve mais eficiências foram as atletas do Country.

Ao final da partida, após a premiação, o coordenador Zé Sérgio, um dos organizadores da competição, não escondeu a satisfação e disse que 2023 foi marcado pelo melhor campeonato até aqui, levando em consideração o nível técnico dos times participantes.

“O nível técnico foi excelente, com as equipes focadas e reforçadas. Uma a melhor Copa até aqui”, disse, ao se referir a oitava edição do torneio regional de vôlei feminino.

Elite: Ana Paula, Mirela, Edvânia, Carla, Uina, Tamiris, Sandra, Thainá, Duda, Juliana, Killara e Thainá H. Técnica: Patrícia.

Country Club: Raquel, Taíris, Natália Delela, Michele, Duda, Stefany, Natália, Raíssa e Márcia. Técnico: Lucas.

Árbitros: Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

