Sindicato mostra porque é lidera isolado na Faber

Sindicato/WLM fez uma grande apresentação e manteve a ponta na Faber - Crédito: Divulgação

Em um jogo de sete gols, o Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia conquistou uma importante vitória e mostrou porque é o líder no Campeonato 390 Clube Faber-Castell. Com autoridade, aplicou 4 a 3 no Cosméticos pela 10ª rodada da fase de classificação na manhã de domingo, 10, no Cedrinho.

A partida prometia emoção e com a vitória no jogo passado contra o segundo colocado do campeonato, o Cosméticos foi a campo para garantir momentaneamente a sua vaga entre os quatro melhores colocados na competição.

Porém, do outro lado, o Sindicato/WLM, atual líder isolado e se mantendo entre os primeiros desde a primeira rodada, em uma campanha de regularidade e sem mudanças em seu elenco, mantendo-se constante desde o início. Um time com bons cobradores de falta e um bom aproveitamento em suas cobranças, Sindicato após um lance confuso, sofreu a falta próximo a grande área. Guigui não desperdiçou a chance e converteu em gol abrindo o placar.

O Cosméticos não se abalou e tentou buscar o gol, mas em um contra-ataque rápido, o Sindicato/WLM conseguiu marcar seu segundo gol com Gui. Porém o Cosméticos se mantinha sempre no ataque com ótimos lances criados pelos seus jogadores. Mas, na cobrança de uma falta, Bene, acertou uma bela cobrança e diminuiu o placar.

Pressionando o adversário, o Cosméticos abria pequenas chances de contra-ataque e em um lance de muita agilidade Marquinhos driblou os defensores e próximo a linha de fundo cruzou na medida para Gui converter em um belo gol de letra.

Embalados com o terceiro gol, o Sindicato/WLM aproveitava as falhas que o Cosméticos cedia e novamente em um contra-ataque GuiGui faz o seu segundo gol, com um gol de cobertura na saída do goleiro.

E se a torcida pensou que o Cosméticos iria se abalar, se enganou, pois a equipe se mantinha forte no ataque e em um lance trabalhado, a bola sobrou para Gamarra que com um chute forte de longe converteu em gol. Ainda esperançosos, o Cosméticos seguiu atacando e criando chances e Luiz Otavio “Paquetá”, sofreu uma falta dentro da área. Pênalti assinalado e convertido por Bene.

Mas o gol foi tarde. Faltavam poucos minutos para acabar o jogo, o Sindicato se fechou e conseguiu manter a vitória por 4 a 3 sobre o Cosméticos, firmando seu primeiro lugar isolado no campeonato.

Resultados

São Geraldo Tintas 1 x 7 Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas

CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life 3 x 1 Unidos

Cosméticos 3 x4 Sindicato dos Químicos/WLM Engenharia

Leia Também