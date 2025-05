Semifinal do Veterano na Faber é marcada por muito equilíbrio

Equipe do Veterano: Rodada de jogos equilibrados - Crédito: Divulgação

O medo de levar gols, parece que inibiu os jogadores do Boni, Sanfer, G4 e Ultrazinco na primeira rodada da fase semifinal do Campeonato Veterano Clube Faber-Castell, realizado na manhã de domingo, 11, Dia das Mães, no Cedrinho.

No primeiro jogo o Sanfer fez 2 a 1 no Boni e agora, no segundo jogo, no próximo domingo, 18, joga pelo empate para ser finalista. Já o segundo jogo, entre Ultrazinco/Sra. Fome e G4 está em aberto, já que terminou em 0 a 0.

Nervosismo e jogo morno

Em um domingo de pura adrenalina, no primeiro jogo das semifinais, os jogadores do Ultrazinco/Sra. Fome e G4 entraram em campo motivadas a conquistar a primeira vitória e levar vantagem para o jogo de número dois.

O Ultrazinco demonstrou, ao longo de todo o campeonato, um grande equilíbrio e entrosamento. Já o G4 veio determinada a mostrar toda sua força e união para vencer a partida.

O jogo começou eletrizante, com ambas as equipes indo para o ataque o tempo todo, demonstrando o quanto o campeonato foi disputado. A intensidade em campo refletia a vontade de vencer de cada lado, porém o nervosismo estava nítido entre as equipes, deixando o jogo truncado, criando poucas chances claras de gol.

No primeiro tempo a chance mais clara de gol foi do time do G4, um chute forte, porém com uma grande defesa do goleiro Frank, defendendo para o Ultrazinco

No segundo tempo o jogo manteve as mesmas características do primeiro tempo, com poucas chances de gol. Com receio de atacar e abrir chances para um contra-ataque, as equipes se mantiveram fechadas esperando a falha do seu adversário.

Esta postura entre as equipes se manteve até o fim do jogo, as equipes querendo a vitória, porém com medo de perder e ir para o segundo jogo em desvantagem no placar. Finalizando o jogo em 0 para o Ultrazinco e 0 para o G4.

