Semifinais da Copa Evangélica serão no ginásio de esportes da Redenção

SIGA O SCA NO

Adventista São José é um dos times que tentam chegar à grande final - Crédito: Gustavo Curvelo

Das 11 equipes participantes da Copa Evangélica de Futsal, apenas quatro continuam vivas na luta pelo título. Após os jogos deste domingo, 1, porém, somente duas seguirão adiante. No ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, os semifinalistas almejam as duas vagas na final, em partidas sem vantagem do empate para nenhum dos envolvidos. A entrada é aberta ao público.

No primeiro compromisso da tarde, às 13h, a Quadrangular São José A enfrenta a Pentecostal da Bíblia querendo manter os 100% de aproveitamento que conduziram o time até o momento. A adversária, que vem de vitória contra a Quadrangular Tangará nas quartas de final, perdeu apenas uma única vez em toda a competição.

Logo depois, às 13h45, as equipes Comunidade Profética Cristã e Adventista São José disputam o outro posto para a decisão. O duelo reúne, respectivamente, o time que eliminou a Nova Vida em Cristo na fase anterior e a atual vice-campeã do Torneio Início.

Vale lembrar que, em caso de empate, as partidas seguem para a decisão por pênaltis. Serão três cobranças por equipe ou, se necessário, cobranças alternadas até ser conhecido o vencedor.

Leia Também