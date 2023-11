Sem margem para erros, começa o “mata” do Amadorzão

Melhor equipe da fase de classificação, Primos é candidato ao título do Amadorzão - Crédito: Divulgação

O Campeonato Amador, “o mais charmoso da cidade”, terá uma rodada que promete muita adrenalina, emoção e tensão na manhã deste domingo, com a realização do “mata” das quartas de final.

A rodada, decisiva, irá apontar os semifinalistas em um jogo único. De acordo com o regulamento do torneio, as equipes com melhores campanhas na fase de classificação, joga pelo empate.

Desta maneira, Primos, Jardim Gonzaga, Ponte Preta e Vasco, caso não tomem gol, estarão entre as quatro melhores equipes da competição municipal.

De acordo com os organizadores, dois jogos serão realizados no estádio municipal Luís Estevan Zuzão de Siqueira. Às 8h o Primos encara o Mairiense e na sequência, Jardim Gonzaga mede forças com o Atlético Aracy.

No campo do distrito de Água Vermelha mais duas partidas: às 8h o Vasco da Gama terá pela frente o SCBN e fechando a rodada dupla, Ponte Preta enfrenta o Unidos da Vila.

