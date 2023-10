Secretaria de Esportes de Ibaté abre inscrições para Campeonato Amador de Futebol

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, iniciou, nesta quinta-feira (05), a entrega das fichas de inscrições para a disputa do Campeonato Amador de Futebol de Campo.

Após passar por uma ampla e completa reforma, chegou o momento da realização dos campeonatos de futebol no Estádio Municipal “Dagnino Rossi”.

O Estádio recebeu a construção de arquibancadas; novo gramado; instalação do sistema de drenagem, irrigação; modernização de iluminação, substituição total de lâmpadas comuns por LED; a reforma da Piscina Municipal, com troca total do revestimento e da casa das bombas, além de pintura completa de toda a área, bem como, aquisição de equipamentos como cadeiras de banho e guarda-sóis; instalação de grades defronte ao Estádio, e o novo calçadão, que tem como objetivo principal, proporcionar espaço seguro a toda a população que utiliza o complexo esportivo.

Para o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, é uma grande satisfação retomar as competições esportivas no complexo. “Graças a uma emenda do ex-deputado federal Lobbe Neto e a ajuda do deputado federal Baleia Rossi, conseguimos concluir as obras de reforma de todo o complexo esportivo, que ficou maravilhoso. Esperamos que a população saiba usufruir com responsabilidade e nos ajude a cuidar do que é nosso”, destacou. “Participem do Campeonato Amador. Peço à população que entre em contato com a Secretaria de Esportes e façam suas inscrições”, completou.

Campeonato

Os jogos serão restritos para equipes da cidade de Ibaté. Podem participar da competição jogadores do sexo masculino a partir de 16 anos, o atleta tem que ter nascido no mínimo no ano 2007 e já ter feito aniversário em 2023. “O atleta menor de 18 anos deve apresentar autorização dos pais ou responsáveis, cópia do documento com foto, do responsável que assinou a autorização” , detalhou Raul Seixas II, secretário adjunto de Esportes.

Cada equipe deverá inscrever até 25 atletas, 19 deles obrigatoriamente devem residir em Ibaté, permitindo até 06 jogadores das cidades da região.

As fichas de inscrição devem ser retiradas de forma presencial na Sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada na rua Dr. Teixeira de Barros, n° 500, Centro (no Estádio Municipal Dagnino Rossi). “O prazo para entrega é até o dia 31 de outubro, aqui no Estádio Municipal, quando os organizadores decidem a forma de disputa”, explica o secretário-adjunto.

