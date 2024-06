São Carlos torce por empates para terminar líder do Grupo 2

De folga, São Carlos assiste término da 1ª fase e pode terminar líder do grupo 2 - Crédito: Delma Gonçalves

Classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B, o São Carlos assiste “da arquibancada” a última rodada do grupo 2, que será realizada na tarde deste sábado, 22. A Águia folga na rodada e pode terminar como líder, mesmo sem jogar.

Dois jogos começam simultaneamente às 15h. Em São Paulo, o Barcelona, que perdeu todos os jogos recebe o Paulista de Jundiaí. Já em Guarulhos, a partida que interessa ao time de São Carlos.

O Flamengo, quarto colocado com 10 pontos, recebe a visita do Colorado de Caieiras, vice-líder com 13 pontos. Caso aconteça uma vitória do time mandante ou um empate, a Águia permanece na liderança do grupo 2 com 15 pontos. Caso o time de Caieiras vença, time a primeira colocação da equipe são-carlense.

Classificação

1. São Carlos, 15 pontos

2. Colorado, 13 pontos

3. Paulista, 11 pontos

4. Flamengo, 10 pontos

5. Barcelona, 0 ponto

