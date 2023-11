São Carlos terá em dezembro a Corrida Natal sem Fome

Eduardo Carozelli vai estar presente na Corrida Natal sem Fome em São Carlos - Crédito: Divulgação

Unir qualidade de vida e, principalmente um gesto de solidariedade neste final de ano. Com essa finalidade será realizada nos dias 16 e 17 de dezembro, a Corrida Natal sem Fome em São Carlos. A prova noturna terá um percurso de 116 quilômetros e o principal objetivo é arrecadar 16 toneladas alimentos para 16 ONGs de São Carlos e região, A perspectiva é arrecadar 138 kg de alimentos não perecíveis por quilômetro percorrido. A principal atração é a presença do atleta Eduardo Carozelli e equipe, que participarão deste desafio noturno. A prova deverá ter 616 corredores.

De acordo com os organizadores a corrida se divide em Night Runner (Eduardo Carozelli e time), no dia 16, a partir das 22h, com largada dos 116km na Avenida Comendador Alfredo Maffei, em frente ao Sesc.

Os demais participantes estarão na Impact Runner, com largada no dia 17 de dezembro, às 7h (concentração a partir das 6h) A largada dos 6 km será no Swiss Park e as inscrições devem ser no Sympla

A corrida

A Corrida Natal Sem Fome 116 Km São Carlos, com uma distância de 116 km, tem como objetivo arrecadar alimentos para 16 ONGs da região. Eduardo Carozelli e sua equipe participarão deste desafio noturno, com largada às 22h na Avenida Comendador Alfredo Maffei, em frente ao Sesc e chegada no Swiss Park, quando ocorrerá a largada dos 6 km finais com a participação dos demais inscritos.

No dia seguinte, 17, às 6h (início da concentração, largada prevista para 7h), acontece a Impact Runner, de 6km no Swiss Park, com a largada ocorrendo após a chegada de Eduardo Carozelli. A inscrição para a corrida será de 3 kg de alimentos não

perecíveis, com a opção de compra no local por R$ 15,00 ou direto no Sympla junto com as inscrições. Quem desejar também poderá levar os alimentos e entregar no dia.

Junto da corrida também haverá o Murph Challenge, com as categorias Murphinho, Meio Murph, Murph. Trata-se de um evento de CrossFit/Cross Training com diferentes categorias de desafio.

Eduardo Carozelli

Eduardo Carozelli nasceu em Nova Europa, mas o distrito de Água Vermelha foi onde considerou como seu lar. É casado com Tábata e pai de Maria. “Minha família e minha Fé são as fundações da minha vida! A corrida sempre foi minha paixão. Tudo ganhou vida quando comecei a treinar com o incrível Roger (meu primeiro professor na TRX). Ele me mostrou a corrida de uma maneira que nunca tinha visto antes, sempre me desafiando a ir além dos meus limites. Comecei com provas de 5 km, depois 10 km, 21 km, 42 km e me apaixonei pelos números. Completei minha primeira Ultramaratona de 62 km e desde então não parei mais”, disse o corredor.

Eduardo compete há quase 10 anos. Garantiu que correr traz alegria e o tira da zona de conforto, além de fortalecer sua determinação. “A corrida me trouxe amizades inestimáveis e me levou a lugares incríveis. Agora, estou em uma missão! Quero compartilhar essa paixão com todos vocês e fazer algo ainda mais significativo. Vamos juntos arrecadar alimentos para iluminar o Natal de muitas famílias, trazendo luz e esperança para suas vidas. A cada km que percorremos juntos, podemos trazer um pouco mais de luz e esperança para essas famílias. Vamos transformar vidas juntos! Vem comigo nessa jornada?", sugeriu Eduardo Carozelli, ultramaratonista e Analista de Custos na Casale Equipamentos.

Inscrições

Para quem queira correr no NIGHT RUNNER ao lado de Eduardo Carozelli e time, a inscrição deverá ser feita no formulário:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDL1EDfLiQZm07drr0uYGKBDAtltyVg7yeTldJkjFGPKyFJQ/viewform,

Para quem queira correr no IMPACT RUNNER, de 6km no Swiss Park a inscrição deverá ser feita no formulário:

https://www.sympla.com.br/corrida-natal-sem-fome-sao-carlos-116-km__2226858

As ONGs e projetos sociais que desejam se cadastrar para receberem os alimentos (são 16 ONGs/Projetos Sociais contemplados), a inscrição deverá ser feita no formulário:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKG84GB7dniDIh8GUBGqafYZ_W4ZyT15pVUY84vqFkWMomhQ/viewform.

As empresas que desejarem participar desta ação com grande impacto social, existem 16 decks disponíveis para arrecadação de alimentos nos valores que variam entre R$ 800,00 e R$ 1.600,00.

