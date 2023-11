Crédito: Divulgação

Será realizada nos dias 9 e 10 de dezembro no Parque Eco Esportivo Damha, a segunda edição da Corrida OAB São Carlos, com caminhada de três quilômetros e corridas de 5 km e 10 km. Terá ainda corrida kids e corrida e caminhada PCD. As inscrições estão abertas e as vagas, limitadas.

De acordo com a programação, fornecida pelos organizadores, no sábado, 9, acontece a corrida kids. No dia seguinte, 10, domingo, corrida e caminhada PCD e adulto.

