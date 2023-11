São Carlos será mais uma vez uma das sedes da Copa São Paulo

SIGA O SCA NO

A Prefeitura Municipal de São Carlos foi informada de que a cidade novamente será sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024. O comunicado oficial da Federação Paulista de Futebol (FPF), endereçado ao prefeito Airton Garcia, confirmou que São Carlos receberá um dos grupos da competição no próximo mês de janeiro, com jogos acontecendo no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão”.

Este será o terceiro ano consecutivo em que o município é escolhido como sede da tradicional ‘Copinha’. Nas duas últimas temporadas, equipes da Série A do Campeonato Brasileiro disputaram o torneio na cidade, como Botafogo-RJ, Red Bull Bragantino-SP e América-MG, além de clubes são-carlenses, paulistas e do nordeste brasileiro.

O comunicado enviado pela FPF orienta a cidade quanto as normas e os protocolos da competição, que acontecerá de 2 a 25 de janeiro. A Copinha reúne times de todos os Estados do país e tem como maior vencedor o Corinthians, campeão por dez vezes, enquanto o Palmeiras é o atual bicampeão.

Nas próximas semanas, a Federação Paulista de Futebol deve divulgar a relação completa de sedes da competição e os grupos e a tabela da primeira fase. Cada cidade-sede pode indicar um clube local como representante – diferente dos últimos anos em que, em alguns casos, como em São Carlos, era permitida a indicação de até dois clubes por sede.

