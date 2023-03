São Carlos sedia o Campeonato Inter-Regional

Campeão da LSG, o Gonzaga representará São Carlos no Inter-Regional - Crédito: Divulgação

Será dada largada neste domingo, 5, a largada da oitava edição do Inter-Regional de Futebol Amador promovido pela Larfa. A competição reunirá equipes de diversos municípios que compõem as regiões geográficas de Piracicaba, Araras, Araraquara, São Carlos e Jaú. As regiões de Limeira e Rio Claro, mais uma vez não terão representantes.

O torneio será realizado de 5 de março a 21 de abril, com nove equipes e todos os jogos serão em São Carlos, que será a sede da competição. A cidade sediará a competição.

A equipe anfitriã será o Jardim Gonzaga, que conquistou o seu quarto título do Amador de São Carlos pela Liga São-carlense de Futebol ao superar o time o Primos na decisão. O campeão são-carlense está no grupo C, ao lado do 3 de Maio de Brotas, campeão do Regional da Lefemara e do Botafogo de Leme, campeão da 1ª divisão do Municipal.

Os jogos serão sempre aos domingos pela manhã, com rodada dupla no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão e jogo único no distrito de Água Vermelha.

FÓRMULA DE DISPUTA

Na primeira fase, as 9 equipes foram divididas em três grupos, com três times cada, onde se enfrentarão em turno único dentro do grupo.

Após o encerramento da fase de classificação, os dois melhores de cada grupo avançarão. Porém, entre os classificados, os dois melhores primeiros colocados estarão classificados diretamente para as semifinais. Já os demais times disputarão uma fase eliminatória, com jogos únicos, para definir os outros dois semifinalistas. Os vencedores das semifinais disputarão o título em jogo único, no feriado de Tiradentes (21 de abril, uma sexta feira).

O campeão do Inter-Regional 2023 disputará o título da Recopa da Larfa, no feriado de 9 de julho (domingo), em São Carlos, contra o campeão do estadual de amadores da Federação Paulista de Futebol, que foi o Bandeirante de Brodósqui, que tentará o bicampeonato, pois faturou o título de 2018 sobre o Alkaeda de Piracicaba.

HISTÓRICO DO INTER-REGIONAL

O Inter-Regional da Larfa teve sua primeira edição em 2015, com sede em Analândia, município que compõe a região de Rio Claro. O campeão foi o Itirapina FC.

Depois, a competição teve sequência, com o Brotense de Brotas, faturando os título de 2016 e 2017. O Alkaeda de Piracicaba foi o campeão em 2018. Já em 2019, a taça ficou com o AEC Praça V de Araras.

No ano de 2020, devido a Covid-19, o Inter-Regional foi cancelado, onde as equipes qualificadas daquele anos disputaram juntamente com as de 2021 e o campeão foi o Realcedéga de Igaraçu do Tietê, que repetiu o feito e faturou, também, o título em 2022.

PRIMEIRA RODADA INTER-REGIONAL

Domingo, 5:

Distrito de Água Vermelha

Grupo A

10h15 - New Boys (Piracicaba) x Tamo Junto (Boraceia)

Zuzão

Grupo B

8h15 - Realcedéga (Igaraçu do Tietê) x Santa Rita (Leme)

Grupo C

10h15 - Jardim Gonzaga (São Carlos) x 3 de Maio (Brotas)

