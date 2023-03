São Carlos sedia a abertura da Copa São Paulo de Ciclismo

São Carlos irá receber a etapa de abertura da Copa São Paulo - Crédito: Divulgação

São Carlos, conhecida como a “Capital Nacional da Tecnologia”, será a sede da etapa de abertura da Copa São Paulo de Ciclismo 2023, considerada o maior campeonato de ciclismo por etapas do país, nesse domingo, 19. O grande diferencial será o excelente e inédito local, o circuito da Avenida Trabalhador São-carlense, próximo a USP, que pela primeira vez na história será o palco da aguardada prova do interior paulista.

O local terá toda a estrutura para os ciclistas participantes, em um circuito de 3.100 metros por volta, misto de trechos com aclive, declive e plano, com um excelente asfalto e um visual espetacular. Para Everton Douglas, presidente da ASC (Associação de Ciclismo de São Carlos) e Alessandro Giannini, diretor da CSPC, a realização da prova nesse local será um marco histórico para essa tradicional cidade do ciclismo do interior paulista: “São Carlos já recebeu os principais eventos de ciclismo do país, como Campeonatos Brasileiros, Paulistas, Volta Ciclística Internacional, Volta do Futuro, Copa São Paulo, Volta Master, entre outros, mas sempre em locais como o Parque Ecoesportivo Dahma ou em Bairro residencial mais afastado. Trazer essa Prova para a principal avenida da cidade é algo inédito, é um desafio gratificante, trabalhoso mas que será muito compensador”, afirma o dirigente da ASC, que tem realizado um trabalho com primazia no fomento de todas as modalidades do ciclismo no município.

Ao todo, serão 10 categorias Oficiais disputadas, divididas por idade e critério técnico (como o caso da Elite Masculina) – inclusive uma Mountain Bike Open no asfalto, além de três categorias iniciantes extraoficiais, abertas para a participação de ciclistas estreantes da cidade com qualquer tipo de bicicleta e inscrições gratuitas. Será oferecida uma bela premiação personalizada da prova, além de uma bonificação em dinheiro para algumas categorias, conforme os critérios dos organizadores e descritas no flyer da prova. Serão ao todo três baterias, com a largada da primeira bateria para as 8h30, e término das inscrições para as categorias da primeira bateria às 8h.

