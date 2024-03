São Carlos se despede em casa da Superliga B

SIGA O SCA NO

Em casa, São Carlos se despede da Superliga B - Crédito: Jonas Bezerra

Com nove derrotas e apenas uma vitória na temporada, a equipe de vôlei feminino de São Carlos encerra sua participação na Superliga B. Neste sábado, 16, com início às 19h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, encara a Ascade/DF em busca da segunda vitória na competição.

Após a décima rodada, a classificação geral ficou assim: 1º) Mackenzie, 30 pontos; 2º) Recife, 23; 3º) Brusque, 22; 4º) Curitiba, 21; 5º) Chapecó, 18; 6º) Tijuca, 16; 7º) Sorocaba, 16; 8º) Natal, 12; 9º) Irati, 12; 10º) Instituto ACE, 7; 11º) São Carlos, 3; e 12º) Ascade, 0.

Independente da última rodada, os semifinalistas da competição já estão definidos: Mackenzie encara Curitiba. Nesta semifinal, o time mineiro decide vaga à final em casa. Na outra semifinal, Recife pega Brusque. Este duelo ainda dependerá da última rodada para saber quem decidirá em casa.

São Carlos irá jogar com: Ana Breder (líbero), Ariane(oposta), Duda Graciano (levantadora), Gabi (líbero), Gislaine (central), Isa (ponteira), Karenn (central), Laísa (levantadora), Larissa (central), Lidiane (ponteira), Mariana (levantadora) e Thábata (ponteira). Técnico: Alexandro Pan.

