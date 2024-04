Leões prometem rugir alto na Taça EPTV

Leões prometem rugir alto para conquistar mais uma vitória na EPTV - Crédito: Jhotanam Celestino

Rugir alto para impor respeito e conquistar a vitória. Os Leões do Deportivo Sanka estão afiados para a estreia na segunda fase da Taça EPTV de Futsal.

Invicta, a equipe são-carlense estreia na segunda fase da competição regional e a partir das 20h45 desta segunda-feira, 29, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, encara Araras a partir das 20h45.

O Deportivo está no grupo 16, que tem ainda a representação de São João da Boa Vista. A segunda fase será de um turno único com as equipes jogando entre si e as duas primeiras se classificam para a terceira fase. A equipe são-carlense está invicta na EPTV, com uma vitória e um empate.

