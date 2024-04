H7 Esportes mostra força, mas erros decretam derrota para Jundiaí

Time são-carlense mostrou qualidade, mas acabou derrotado por Jundiaí na estreia do Paulista - Crédito: Divulgação

Muita superação e dedicação. A equipe adulta H7 Esportes bem que tentou, mas não conseguiu a desejada vitória na noite deste sábado, 27, quando estreou no Campeonato Paulista e foi derrotada por Jundiaí por 23 a 17, no Centro Esportivo Doutor Nicolino de Lucca, o Bolão.

Além de erros devido a ansiedade e nervosismo, fato corriqueiro em estreias oficiais, o H7 Esportes teve jogadoras lesionadas que influenciaram no resultado final.

De acordo com o técnico Antonio Carlos Rodrigues, a estreia fugiu o planejado. Ele relatou em análise após a partida, que as atletas do time são-carlense fizeram um excelente primeiro tempo com possibilidade de sair com uma diferença de 8 gols na frente. "Porém a ansiedade falou mais alto e os erros de finalização fizeram o placar no primeiro tempo ficar a favor de Jundiaí por 9 a 8", lamentou.

De acordo com Antonio Carlos, no segundo tempo o H7 Esportes continuou com a partida controlada até os 5 min. "Mas nossa jogadora Letícia teve uma lesão no ombro direito e não voltou para o jogo. Neste momento estávamos com duas atletas importantes lesionadas, pois a Sabrina já estava fora da partida por uma lesão no joelho", disse, resignado.

Assim, Jundiaí se aproveitou da instabilidade são-carlense e fechou a partida em 23 a 17.

Leia Também