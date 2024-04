Botafogo surpreende, vence e encosta no líder Deportivo

Botafogo surpreendeu e bateu o Deportivo: agora colou no líder - Crédito: Divulgação

A disputa pela liderança do grupo A da série prata da Champions Cup está acirrada. Principalmente após a conclusão da sétima rodada da fase de classificação, ocorrida domingo, 28.

O líder Deportivo Sanka encarou o Botafogo e perdeu pela contagem mínima. Com isso, os Leões estacionaram nos 18 pontos e viram o adversário direto entrar na briga de vez, ao encostar e bater nos 17 pontos.

No grupo B, a disputa pela liderança se polarizou entre Mulekes da Vila e Prohab. As duas equipes venceram no final de semana e estão com 16 pontos.

No final de semana foram realizados 11 jogos e a rodada foi marcada por várias goleadas, deixando claro que os ataques estão levando clara vantagem contra as defesas adversárias.

Resultados

São Carlos 3 0 x 3 Paulistano

Grêmio 0 x 3 Loz Bárbaros

Sanka City 1 x 1 Jardim Beatriz

Barbaridade 0 x 3 Prohab

Flamingo 2 x 3 Holanda

Centenário 4 x 2 Jardim Jockey Club

União Douradense 1 x 3 Primavera

Proara 2 x 2 Fluminense

Bola de Neve 0 x 7 Pakabá

Botafogo 1 x 0 Deportivo Sanka

Mulekes da Vila 8 x 1 Red Back

Cometa Cristão 3 x 0 New United

Leia Também