São Carlos receberá o sub20 do atual campeão da Libertadores na Copinha

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, na noite desta quarta-feira, 22, o congresso técnico da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição de futebol Sub-20 que acontece de 2 a 25 de janeiro de 2024 e que terá, pelo terceiro ano consecutivo, a cidade de São Carlos como uma das sedes.

No evento, ficou definido que São Carlos será sede do Grupo 13 na primeira fase e receberá Fluminense-RJ – atual campeão da Libertadores da América –, Lagarto-SE e São Raimundo-RR, além do local Grêmio São-Carlense. Os jogos serão realizados no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão”, com datas e horários a serem divulgados em breve pela FPF.

Além disso, o município também será contemplado com um jogo da segunda fase, bem como poderá seguir recebendo partidas no decorrer da competição. A Copa São Paulo de Futebol Júnior terá, nesta edição, um total de 128 clubes participantes, oriundos de todos os Estados do país.

O secretário municipal de Esportes e Cultura, Anderson Ferrares, esteve presente na cerimônia e ressaltou o fato de São Carlos mais uma vez ser sede da tradicional ‘Copinha’. “A Prefeitura de São Carlos novamente se organizou e conseguiu trazer a maior competição de futebol de base do país para a nossa cidade. Com certeza, teremos grandes jogos em nosso município e arquibancadas lotadas, pois a comunidade esportiva sempre enche o Luisão durante a Copa São Paulo”, disse Anderson.

Ele adianta que pedirá uma reunião com a FPF a fim de dialogar sobre os horários dos jogos. “Nós sabemos das necessidades da Federação quanto aos ajustes de tabela e a questão dos direitos de transmissão, mas faremos o possível para trazer os jogos no final da tarde e à noite para São Carlos, para que a população que trabalha durante o dia possa acompanhar as partidas”, finaliza o secretário.

