São Carlos quer se despedir com vitória do Paulista

Handebol feminino quer encerrar participação no Paulista com vitória - Crédito: Divulgação

A equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos se despede do Campeonato Paulista às 18h30 desta quarta-feira, 27, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. Na oportunidade, recebe a visita de Jundiaí.

Sem chances de chegar à semifinal do torneio estadual, o time comandado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues quer encerrar a participação em grande estilo e orientou suas atletas para buscarem a vitória, já que o compromisso seguinte será os Jogos Abertos do Interior, que serão realizados na primeira quinzena de outubro na cidade de São José do Rio Preto.

“Apesar de não termos chances de classificação, a meta é buscar a vitória. O adversário é tradicional e também estará nos abertos. Este é um dos motivos para que possamos nos despedir com uma vitória do Paulista e chegar forte nos Abertos. Com as atletas motivadas e confiantes”, finalizou.

