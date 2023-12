São Carlos promete surpreender na fase estadual do Paresp

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense quer fazer bonito na fase estadual do Paresp - Crédito: Divulgação

A equipe de natação ACD (atletas com deficiências) da Liga Central de Natação (LCN) de São Carlos encerra a participação na temporada 2023. Neste sábado, 16, na piscina olímpica do Centro Paralímpico, em São Paulo, participa da fase estadual do Paresp.

A competição é o antigo Jogos Abertos do Interior e se classificaram os três primeiros colocados das fases regionais das oito regionais do Estado.

O time comandado pelo técnico Mitcho Bianchi será formado por 16 nadadores e a preparação foi recheada com muito otimismo, devido ao recente título paulista.

“A competição irá reunir os melhores do Estado e a expectativa e brigar por medalhas e quem sabe, o pódio”, disse o treinador, salientando que a meta é colocar a cidade em destaque e voltar para casa com muito brilho e a bagagem “pesada”.

Quem compete

Classe S2

Anderson Felipe Araújo de Almeida

Classe S4

Ronystony Cordeiro da Silva

Henrique Sacomano Nasser

Jéssica Cristina Marchesini

Classe S5

Giseli Aparecida Terezinha

Jarbas Ferreira de Menezes Júnior

Rosilene Bertolucci

Classe S7

Diego Henrique Garbuio

Classe S9

Mariana Martins

Gabriel Conrado Borges de Lima

Classe S10

Georgia Cristina Afonso

Classe S12

Guilherme Aparecido Confella

Classe S13

Danielle Fernanda Paroles

Classe S14

Gabriel Pereira Purgato

Isabella Tane Comar

José Roberto Sylvestre Júnior

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também