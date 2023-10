São Carlos leva virada no final e perde para Jundiaí nos Abertos

SIGA O SCA NO

06 Out 2023 - 06h55

06 Out 2023 - 06h55 Por Marcos Escrivani

Handebol feminino fez uma boa partida, mas perdeu para Jundiaí - Crédito: Divulgação

A equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos estreou com derrota nos Jogos Abertos do Interior. Na noite desta quinta-feira, 4, perdeu para Jundiaí, em São José do Rio Preto.

O time são-carlense fez uma boa apresentação e chegou a abrir vantagem de quatro gols. Porém, nos minutos finais, levou a virada. No final, Jundiaí 23 a 21. A partida foi realizada no Centro de Iniciação do Esporte.

Ao final da partida, o técnico Antonio Carlos Rodrigues lamentou o revés, porém elogiou o desempenho do time.

“Fizemos uma excelente partida e dominamos o adversário na maior parte do tempo. Mas a instabilidade emocional, pois nosso time é muito jovem, além da lesão da atleta Sabrina influiu no desempenho”, lamentou.

Nesta sexta-feira, 6, a equipe folga na competição e estará em ação sábado, 7, contra Santos em uma partida decisiva. Somente a vitória interessa e fará com que o time mantenha as esperanças de classificação para a segunda fase.

