São Carlos é campeã na natação ACD do Paresp

Equipe são-carlense brilhou intensamente no Paresp, antigo Regionais: campeão geral da 6ª Região - Crédito: Divulgação

A natação ACD (atletas com deficiência) de São Carlos, representada pela Liga Central de Natação (LCN) fez história no último domingo, 19, na piscina do Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo.

A equipe comandada pelo técnico Mitcho Bianchi representou São Carlos na 6ª região do Paresp (antigo Jogos Regionais) e se sagrou campeão geral pelo quinto ano seguido. A grande novidade ficou para o inédito título conquistado pelo time feminino. Nos anteriores figurava no pódio, mas nunca tinha conquistado a primeira colocação.

Além do time são-carlense, estiveram nadadores de São José do Rio Preto, Mococa, Atibaia e Campinas.

No masculino, São Carlos conquistou 357 pontos, contra 78 de Campinas e 45 de Atibaia. No feminino, São Carlos contabilizou 253 pontos, Campinas, 52 pontos e Atibaia, 27 pontos.

A supremacia da LCN foi vista em medalhas, em 67 provas foram 66 conquistas, sendo 57 de ouro e 9 de prata.

Ao final da competição e aguardando o resultado oficial da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, órgão organizador do evento, Mitcho Bianchi não escondeu a satisfação.

“Estamos felizes por representar nossa São Carlos. Ainda mais, após muita luta, conquistar o título de campeão geral. Isso é fruto de um trabalho sério, organizado e com metas. Quero aqui agradecer o apoio de todos, principalmente dos patrocinadores, que acreditam em um trabalho sério”, resumiu Mitcho Bianchi.

