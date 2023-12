São Carlos brilha no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense de tênis de mesa fez história no Campeonato Brasileiro - Crédito: Divulgação

A Apatemsc (Associação dos Pais e Amigos do Tênis de Mesa de São Carlos) teve um desempenho expressivo no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, realizado em São Paulo no último final de semana.

Os 21 atletas da equipe conquistaram o sexto lugar na classificação geral, superando outras 126 equipes de todo o Brasil. Um dos destaques foi a mesatenista Sarah Martins, que brilhou ao conquistar o vice-campeonato juvenil feminino. Em uma partida emocionante, derrotou a experiente jogadora da seleção brasileira adulta, Bruna Alexandra, por 3 a 0 no individual.

Além desse feito, Sarah também assegurou o vice-campeonato individual, consolidando sua posição como uma das grandes promessas do tênis de mesa brasileiro.

Na categoria juvenil masculino, a Apatemsc também deixou sua marca. Iago Uliana Bittencourt e Otávio Reami Braga conquistaram o título de vice-campeões, demonstrando um desempenho exemplar ao longo da competição. Outro destaque foi Fernando Carnicelli, que defendendo a seleção paulista, sagrou-se campeão brasileiro juvenil, mostrando habilidade e determinação em cada partida.

A Apatemsc teve dois mesatenistas que garantiram o terceiro lugar em suas respectivas categorias. Sergio Incerpi na categoria mirim, enquanto Frederico Alcântara Martins também subiu ao pódio na mesma categoria, trazendo mais orgulho para São Carlos.

