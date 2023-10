São Carlos brilha na Gran Cup, em Ubatuba

São-carlenses brilharam na Gran Cup realizada de Ubatuba a Paraty - Crédito: Divulgação

Conhecida como Gran Cup, uma prova de superação realizada domingo, 1, em Ubatuba, os ciclistas percorreram pela BR 101 (Rio/Santos) da Praia Vermelha do Norte até Paraty, num total de 128 quilômetros de muitas curvas, subidas e descidas, contornando a Serra do Mar em um dia chuvoso e temperaturas baixas

Ciclistas de todo o país competiram e entre eles, representantes da ASC/Smec, de São Carlos que buscaram boas colocações. Antes da largada, os participantes tiveram dificuldade em aquecer o corpo e a largada foi pontualmente às 8h, em uma prova que teve duração de três horas.

Com o piso molhado os ciclistas tiveram que ter mais cautela ao pilotar nas grandes descidas além das barreiras que ainda estavam no percurso com o desmoronamento de encosta. Mesmo assim São Carlos foi muito bem representada por oito ciclistas, que decidiram não afinar para as condições sinistras da prova e seis deles conquistaram pódio e trouxeram para a cidade muito orgulho.

Ao final da prova, os ciclistas da equipe são-carlense comemoraram as colocações. Thales Generoso foi vice-campeão e André Sousa (Andrezinho), terceiro colocado. Ambos na categoria sub30, que teve ainda a presença de Lucas Juliano.

Mariangela Crnkovic foi terceira colocada na master 50 anos. Mesma posição de Evaldo Ferrari no pró 50 a 64 anos. Já Leandro Candido foi quinto colocado na categoria máster A de 30 a 39 anos que teve ainda a presença de Alexandre Crnkovic e Maycon Sarracini.

“O percurso pode ser percorrido por equipes de apoio de carros batedores chamadas de comboio definidos por ordem de chegada. Os veículos adesivados e enumerados precisaram acompanhar devidamente enfileirados logo após o pelotão principal no caso de alguma necessidade de furo de pneu ou quebra do equipamento podendo assim substituir para o atleta continuar na prova. Mesmo assim, com a longa distância da prova os pelotões foram se desmembrando e as fugas cada vez mais fortes entre as categorias. Nesta tradicional prova do estado de São Paulo, com mais de 700 atletas inscritos e somente 280 compareceram para a largada, tornando assim o nível de competitividade mais alto, porque somente os mais treinados e resistentes compareceram, chamados “brutos” participaram”, disse o técnico Tom.

