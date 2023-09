São Carlos brilha na 5ª etapa do Circuito Paulista

São-carlenses conquistaram excelentes resultados no Circuito Paulista - Crédito: Divulgação

A cidade de Charqueada, a 90 quilômetros de São Carlos na região da Serra de Itaqueri aos pés do Morro do Fogão, foi palco na manhã deste domingo, 24, da quinta e última etapa do Circuito Paulista de Mountain Bike XCM e Mountain Bike Maratona.

O evento se caracterizou por uma prova muito dura e desgastante, onde os ciclistas saiam da base na cidade de Charqueada e subiam pelo Morro do Fogão (um paredão de 950 metros e desnível para elevação com o percurso com muita areia. Uma subida íngreme de 10 quilômetros descendo em ziguezague por um percurso de areia e pedras soltas, sem contar com a temperatura do dia que estava em 35°, causando ainda mais dificuldade para o ciclista.

A cidade de São Carlos foi muito bem representada por diversos atletas e em várias categorias. Valter Alvez (Baiano), foi o primeiro colocado na categoria até 55 anos. José Silvio Recalde, vice-campeão na categoria até 55 anos; Jocimar Valdemar quarto colocado na categoria até 45 anos; Gustavo Vasconcelos levou a medalha de ouro na sub23.

