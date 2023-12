São Carlos apresenta equipe para disputa da Superliga B

Pelo terceiro ano seguido, São Carlos terá uma equipe na Superliga B - Crédito: Jonas Bezerra

Com tudo pronto, São Carlos apresentou segunda-feira, 11, a equipe para a disputa da Superliga B Feminina 2024, que contará com 12 equipes, duas a mais em relação à edição anterior.

As equipe que integrarão a próxima edição da competição são, além de São Carlos, Brusque/SC, Chapecó/SC, Ascade/DF, Curitiba/PR, Instituto ACE/GO, Irati/PR, Mackenzie/MG, Recife/PE, Sorocaba, Tijuca/RJ e Natal/RN. Duas equipes conseguirão o acesso a Superliga A.

Para a temporada, a comissão técnica manteve os nomes de Alexandro Pan (técnico), Balú (assistente) e Tony Campos (preparador físico). O fisioterapeuta da temporada será Daniel Franco.

A equipe foi totalmente renovada e conta com Ana Breder (líbero), Ariane (oposta), Duda (levantadora), Gi (central), Isabela (ponteira), Kareen (central), Laísa (levantadora), Mila (ponteira) e Tábata (ponteira).

De acordo com Antônio José dos Santos, mais três atletas irão compor o elenco nos próximos dias: uma ponteira, uma central e uma oposta.

O ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, com capacidade de público para 9 mil pessoas, será novamente a casa para treinos e jogos da equipe na disputa da terceira temporada consecutiva da competição. Em 2022, a equipe ficou em 4º lugar e este ano, na 6ª posição.

De acordo com a tabela extraoficial, São Carlos estreia no dia 12 de janeiro, em casa, diante do Irati/PR. Em seguida, 19, a equipe viaja até o Rio Grande do Norte para enfrentar o Natal.

Veja, a seguir, a tabela extraoficial da participação de São Carlos na Superliga B 2024:

12/1/24, às 19h30 – São Carlos x Irati/PR

19/1/24, às 19h30 – Natal/RN x São Carlos

26/1/24, às 19h30 – São Carlos x Sorocaba

2/2/24, às 19h30 – Chapecó/SC x São Carlos

16/2/24, às 19h30 – São Carlos x Tijuca/RJ

20/2/24, às 20h – Recife/PE x São Carlos

24/2/24, às 19h30 – São Carlos x Curitiba/PR

1/3/24, às 19h30 – São Carlos x Mackenzie/MG

8/3/24, às 19h30 – Brusque x São Carlos

12/3/24, às 19h30 – São Carlos x Instituto ACE/GO

16/3/24, às 19h – Ascade/DF x São Carlos

