São-carlenses são campeãs na Copa Bahia de Judô

Ana foi campeã na categoria F4 Pesado e Susan na F3 Meio Médio - Crédito: Divulgação

As judocas são-carlenses Ana Paula Rossi e Susan Marin, ambas da Associação Tigre/Sindspam, foram campeãs da Copa Bahia Open de Judô, que aconteceu de 23 a 25 de fevereiro, na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas. Ana foi campeã na categoria F4 Pesado e Susan na F3 Meio Médio.

O evento é realizado pela Federação Baiana de Judô (Febaju), com apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), a competição, primeira do calendário da entidade baiana em 2024, vale pontuação para os rankings estadual e nacional.

No dia 23, foi realizado o Credenciamento Técnico, pesagem e workshop no Salvador Norte Shopping. Já no dia 24, o Bahia Open, no equipamento esportivo em Lauro de Freitas, que reuniu atletas das classes sub-11, sub-13, sub-15, sub-18, sub-21, sênior, iniciantes, veteranos. Para encerrar o fim de semana, domingo, 25, a entidade baiana realizou o Bahia Open de Kata e também o Bahia Open Kids, que contempla judocas das classes sub-5, sub-7, sub-9 e sub-11.

