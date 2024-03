São-carlenses conquistam expressivos resultados no Circuito Paulista de MTB

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense fez bonito em Leme e conquistou importantes resultados - Crédito: Divulgação

A cidade de Leme recebeu domingo, 17, a segunda etapa do Circuito Paulista de Mountain Bike e a Pedala São Carlos Racing esteve representando São Carlos em uma prova em um circuito muito bem elaborado e que exigiu muito técnica e preparo dos atletas. Uma competição de superação.

O time contou com a presença dos bikers Jocimar na categoria Master B2, Itamar e Jorge na categoria sport sub 45, Igor Ruano na categoria sport sub 35, Marilene Pereira na categoria sport 40+ feminino e Erivan na categoria Gravel.

Após muita dedicação e empenho, os bikers trouxeram para São Carlos as seguintes conquistas.

Erivan Ribeiro - campeão na etapa e líder do ranking categoria Gravel

Marilene Pereira - 5° colocada na categoria sport 40+ feminino

Jocimar Waldemar - 10° colocado na categoria Master B2

Igor Ruano - 21° colocado na categoria sport Sub 35

Itamar Carvalho - 26° categoria sport sub 45

Jorge Luiz - 27° categoria sport sub 45

Com os resultados, a Pedala São Carlos Racing busca a liderança do ranking do campeonato.

Leia Também