São-carlenses brilham no Paulista de BMX em Cosmópolis

Cosmópolis foi palco da última etapa do Campeonato Paulista de BMX. As provas aconteceram domingo, 20 e a equipe ASC Ciclismo São Carlos participou com sete atletas que ainda permaneceram pontuando no ranking 2023 e conquistaram bons resultados.

De acordo com o técnico Tom Douglas, Cosmópolis tem uma pista técnica toda pavimentada e mesmo com chuva, não foi interrompida. Porém a intensidade das águas teria atrapalhado as últimas baterias e alterando a classificação final onde demorou muito para conclusão da pontuação do ranking. Em dado momento, segundo Tom, os pilotos tiveram que entrar em um ginásio de esportes às pressas para que pudessem se proteger.

De acordo com o técnico são-carlense, o dia começou ensolarado e com temperatura alta e abafada. “Mesmo assim os treinos foram ocorrendo normalmente e após o alongamento e início das baterias classificatórias São Carlos participou com sete pilotos”, disse.

De acordo com Tom, o posicionamento de cada um no ranking do ano está da seguinte forma:

Gabriel Duarte - 12º colocado.

João Vitor Fattori - 8º colocado

João Guilherme Rossi - 5º colocado

Maitê Naves - vice-campeã

José Felipe Opini Barcelli – vice-campeão

Mateus Camargo - 5º colocado

Rogério Lopes França - 15º colocado

Tom salientou que resta uma etapa do Paulista, que deverá ser realizada em Indaiatuba e denominada Christmas, em dezembro e que deverá ter uma maior participação da equipe são-carlense.

