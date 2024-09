São-carlense de 17 anos é campeã geral do Troféu Brasil em Santos

Maria Luiza durante o Troféu Brasil: "fiquei muito feliz em representar o Estado nesta competição e ainda vão vir muitas outras e quem sabe um dia representar o Brasil em uma Olimpíadas" - Crédito: Divulgação

A triatleta são-carlense Maria Luiza Simão, de apenas 17 anos, brilhou intensamente na manhã de domingo, 1, em Santos, quando sagrou-se campeã geral do short triathlon feminino no Troféu Brasil. Ela disputou a categoria 17/19 anos e será a representante do Estado de São Paulo nos Jogos da Juventude, que serão realizados em outubro, em João Pessoa/PB.

Feliz com a conquista, em uma postagem nas redes sociais, Maria Luiza não escondeu sua felicidade e disse que a vitória aconteceu após muitos treinos e dificuldades. “Finalizei essa competição muito feliz com minha bike e corrida. Claro que sempre vou me esforçar para melhorar, mas comemorar por minhas metas pessoais também é importante quanto se dedicar”, disse no ‘post’.

Já em São Carlos, onde treina, estuda e reside com a família, Maria Luiz afirmou em entrevista que toda competição precisa de uma preparação específica e essa (Troféu Brasil) não foi diferente. “Muitos treinos fazem parte, uma alimentação mais regulada uns dias antes e uma noite de sono bem dormida”, comentou, salientando que a meta sempre é vencer. “Mas, principalmente, ganhar de mim mesmo, da minha mente, para colocar o que eu treino em prática. Isso é mais difícil do que parece, mas quando nós, atletas conseguimos, é um sentimento que não dá para se explicar e dinheiro algum paga. Claro que fiquei muito feliz em representar o Estado de São Paulo nesta competição e ainda vão vir muitas outras e quem sabe um dia representar o Brasil em uma Olimpíadas”, disse, projetando o seu futuro esportivo.

