São Carlos busca título da Copa Central

Rinocerontes estão preparados para mais um desafio - Crédito: Gabriel Perricelli (@fotosgperri)

Após uma vitória estrondosa contra o Locomotiva por 67 a 14 e o WO em cima da equipe do Raça Ribeirão, o São Carlos vai até Assis no próximo sábado, 5, disputar mais uma final de Copa Central. É a quarta vez que os rinocerontes disputam o título em quatro participações que tiveram no torneio - que está em sua quinta edição.

"Assis é favorito, sem dúvidas", comentou Jean Ferrarini, treinador do São Carlos. "Eles venceram Rio Preto, campeões do ano passado, e fizeram um placar histórico contra Bauru. É uma equipe experiente que vem de parceria com o Pé Vermelho, que joga o Campeonato Brasileiro há tempos, enquanto estamos passando por uma reformulação e remontagem de elenco, com muitos atletas novos subindo pra equipe principal. Mas, nem por isso deixaremos de dar nosso sangue para fazer um bom jogo e conquistar a vitória", finalizou.

A partida acontece no estádio municipal Marcelino de Souza, às 16h. A entrada é gratuita.

