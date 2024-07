Santa Eudóxia recepciona o líder Polêmicos pelo Varzeano

Santa Eudóxia encara o líder Polêmicos e quer aprontar no Varzeano - Crédito: Divulgação

Um competitivo e acirrado jogo deve marcar a 13ª rodada da fase de classificação do Campeonato Varzeano, previsto para a tarde deste domingo, 28.

O campo do distrito de Santa Eudóxia vai receber o principal jogo da competição promovida pela Liga de Futebol Amador de São Carlos.

A partir das 15h15, o Santa Eudóxia, em terceiro lugar com 24 pontos, irá receber a visita do líder Polêmicos, que perdeu apenas uma vez no campeonato e totaliza 32 pontos.

Na rodada, outro bom jogo acontece no campo de Vila Isabel, com início previsto para às 15h15. O segundo colocado, Mercenários, com 30 pontos, mede forças com o Tijuco Preto, quarto colocado com 23 pontos.

A rodada

Campo do distrito de Santa Eudóxia

13h30 – AGR 6 x Santa Mônica

15h15 – Polêmicos x Santa Eudóxia

Campo de Vila Isabel

13h30 – ABC x Red Bull

15h15 – Mercenários x Tijuco Preto

Campo da Fadisc

15h15 – São Carlos 8 x Romeu Tortorelli

Classificação

Leia Também